Boyabat'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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Boyabat'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

28.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:17
Boyabat'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında durdurdukları bir araçta M.Ö. ve Ö.H'nin üzerinde arama yaptı.

Ekipler, M.Ö'nün evinde yaptığı aramada ise 161,8 gram esrar ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

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M.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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