Boyabat'ta uyuşturucu operasyonu

Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce ekiplerince yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada araçta 7 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün sorgusunun ardından ekiplerce bir evde yapılan aramada da 15 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun