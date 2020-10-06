Boyabat'ta uyuşturucu operasyonu
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Boyabat'ta uyuşturucu operasyonu

06.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:58
Boyabat'ta uyuşturucu operasyonu

Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce ekiplerince yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada araçta 7 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün sorgusunun ardından ekiplerce bir evde yapılan aramada da 15 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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