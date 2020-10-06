Boyabat'ta uyuşturucu operasyonu
06.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:58
Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce ekiplerince yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada araçta 7 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün sorgusunun ardından ekiplerce bir evde yapılan aramada da 15 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun