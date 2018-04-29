Boyabat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Hasan Kısasoğlu'nun idaresindeki 57 DE 081 plakalı otomobil, Boyabat-Hanönü karayolundaki kavşakta Ali Arslan'ın kullandığı 34 VJ 6338 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücülerden Arslan ile beraberindeki Sultan ve Şerife Arslan ve otomobildeki Turgut Özmemiş yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.