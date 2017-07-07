Boyabat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Mehmet Erkeçli'nin kullandığı 06 FA 1381 plakalı otomobil Pazaryokuşu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada, sürücü ile Fatih İçel (29) ve Özgür Köse (27) yaralandı.



Sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Erkeçli, müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.