Boyabat'ta trafik kazası: 3 yaralı

15.08.2019 15:30

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat -Ayancık yolu üzeri Uzunçay mevkisinde Mustafa D.'nin kullandığı 34 SN 1157 plakalı otomobil, mıcıra kapılarak istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan Vildan D., Nihat A. ve Talha A. yaralanırken, kazazedeler olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA