Boyabat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Boyabat'tan Kastamonu yönüne gitmekte olan Kadir Battal idaresindeki 78 DD 696 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Tuncay Coşkun'un (26) kullandığı 57 DN 982 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralana sürücüler ve Erkan Akça (17), sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.