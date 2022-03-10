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Boyabat'ta trafik denetimi yapıldı

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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Boyabat'ta trafik denetimi yapıldı

Boyabat ilçesinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Boyabat ilçesinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye ve Şoförler Odası yetkililerinin de katıldığı denetimlerde özellikle servis araçlarının sürücülerine yönelik uygulamalar yapıldı.

Denetimlerde, trafik güvenliğini üst seviyeye taşımak amacıyla, sürücülere uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

İlçe genelinde denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Boyabat, Güncel, Haberler

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