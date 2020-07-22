Boyabat'ta toplu ulaşım araçları dezenfekte edildi Boyabat ilçesinde ticari taksiler, servis minibüsleri, otobüsler ve duraklar dezenfekte edildi.

Boyabat ilçesinde ticari taksiler, servis minibüsleri, otobüsler ve duraklar dezenfekte edildi.

Belediye ekiplerince yapılan dezenfekte işleminin ardından Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, tüm sürücülere maske verip kolonya ve lokum ikramında bulundu.

Erbaş, tüm sürücülerin, yolcuların ve kendilerinin sağlığını düşünerek kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığına işaret eden Erbaş, "Mevcut uygulamada olduğu gibi bayram süresince ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek. Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda müşterilerin fiziksel temas edebileceği kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuk gibi yerlerin silinmesi, dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacak." dedi.

Kaynak: AA