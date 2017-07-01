Boyabat'ta Tamamlanan Cami Hizmete Açıldı

Boyabat ilçesinin Çukurhan köyünde yapımı tamamlanan caminin açılışı yapıldı.



Çukurhan Köyü Birlik Camisi, Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi İshak Kızılaslan ve diğer davetlilerin katılımıyla dualar eşliğinde açıldı.



Camilerin sadece ibadet yapılan değil, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği yerler olduğunu dile getiren Kaymakam Aksoy, "Camiler bir araya geldiğimiz, mutluluklarımızı, hüzünlerimizi paylaştığımız yerlerdir. Camilerimiz, bu tür fonksiyonlarıyla kullanıldığı zaman daha anlamlı, daha güzel oluyor. Camilerimiz aynı zamanda memleketin tapusu niteliğindedir. Ecdadımız nereye gitse, nereye yerleşse önce oraya bir cami inşa etmiş, sonra etrafına hanlar, hamamlar, külliyeler evler yapmış, şehirler inşa etmiştir." dedi.



Çukurhan Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Kılıçaslan ise caminin inşaatına 2014 yılında başlandığını aktararak, cami hakkında şu bilgileri verdi:



"Cami inşaatına 415 bin lira harcandı. Tüm para, hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla temin edildi. Tek minareli olan cami üç katlıdır. Birinci katında yemekhane bulunuyor. İkinci katında erkekler için 350 kişinin, üçüncü katında da kadınlar için 150 kişinin namaz kılabileceği alan mevcut. Gasilhane, şadırvan ve tuvaletleri var."



Cami inşaatında emeği geçenlere plaket verilmesinin ardından caminin açılış kurdelesi kesildi ve camide öğle namazı kılındı.