Boyabat'ta tabancayla ateş edilen park halindeki otomobilde hasar oluştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Boyabat ilçesinde tabancayla ateş edilen park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

İlçe merkezi Adnan Menderes Bulvarı'nda park halinde bulunan Tunay Özsoy'a ait 57 AAH 396 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 5 el ateş edildi.

Olay yerinde bulunan başka bir araca binerek kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.