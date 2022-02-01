Boyabat'ta tabancayla ateş edilen park halindeki otomobilde hasar oluştu - Haberler
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Boyabat'ta tabancayla ateş edilen park halindeki otomobilde hasar oluştu

AA, Mahmut Coşkun - Güncel
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Boyabat'ta tabancayla ateş edilen park halindeki otomobilde hasar oluştu

Boyabat ilçesinde tabancayla ateş edilen park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Boyabat ilçesinde tabancayla ateş edilen park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

İlçe merkezi Adnan Menderes Bulvarı'nda park halinde bulunan Tunay Özsoy'a ait 57 AAH 396 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 5 el ateş edildi.

Olay yerinde bulunan başka bir araca binerek kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Menderes, Hisarcık, Boyabat, Güncel, Haber

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