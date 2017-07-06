Boyabat'ta Sivri Sineklere Karşı İlaçlama Yapıldı

Boyabat ilçesinde sivri sineklere karşı ilaçlama yapıldı.



Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların temiz ve sağlıklı bir ortamda, yaşamlarını sürdürmelerinin öncelikli görevleri arasında yer aldığını söyledi.



Bu kapsamda özellikle yaz sezonlarında çevre temizliğinin bir kat daha fazla önem kazandığını ifade eden Çakıcı, şu bilgileri aktardı:



"Vatandaşlarımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için düzenli olarak koku giderici ve mikrop üremesini önleyici ilaçlama yapılmaktadır. Tarihi kalemizin giriş çıkış güzergahları ve kale içinde oluşan yabani otlardan ve çöplerden temizlenerek halkımızın ve gelecek misafirlerimizin rahat bir ortamda gezinti yapmalarını sağlıyoruz. Ayrıca şehir merkezimizdeki tuvaletlerin temizlikleri yapılıp hijyenik ortam sağlanmaya çalışılmaktadır."