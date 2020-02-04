Boyabat'ta "Sınav Motivasyonu Teknikleri" Semineri
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Boyabat'ta "Sınav Motivasyonu Teknikleri" Semineri

Boyabat ilçesinde öğrencilere "Etkili ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri" ile "Sınav Motivasyonu Teknikleri" konularında seminer verildi.

04.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:32
Boyabat'ta

ilçesinde öğrencilere "Etkili ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri" ile "Sınav Motivasyonu Teknikleri" konularında seminer verildi.

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu, öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Beledioğlu, kitap okumayı ihmal etmemelerini istedi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Osman Özkan, program sonunda Beledioğlu'nu tebrik edip, hediye takdim etti.

Kaynak: AA
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