Boyabat'ta "Sınav Motivasyonu Teknikleri" Semineri
Boyabat ilçesinde öğrencilere "Etkili ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri" ile "Sınav Motivasyonu Teknikleri" konularında seminer verildi.
Boyabat ilçesinde öğrencilere "Etkili ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri" ile "Sınav Motivasyonu Teknikleri" konularında seminer verildi.
Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu, öğrencilere bilgilendirme yaptı.
Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Beledioğlu, kitap okumayı ihmal etmemelerini istedi.
İlçe Mili Eğitim Müdürü Osman Özkan, program sonunda Beledioğlu'nu tebrik edip, hediye takdim etti.