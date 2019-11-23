Boyabat'ta samanlık yangını

23.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:42

Sinop'un Boyabat ilçesi Gökceağaç Sakız köyünde bir samanlık yandı.

Alınan bilgiye göre Boyabat ilçesi Gökceağaç Sakız köyünde Bülent Öküzcü'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden köy sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Boyabat ve Hanönü itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Samanlıkta bulunan saman ve otlar yangını daha da alevlendirdi.

Yangında, samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA