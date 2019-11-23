Boyabat'ta samanlık yandı
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Boyabat'ta samanlık yandı

Sinop'un Boyabat ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sakız köyünde bir samanlık yandı.

23.11.2019 07:17 | Son Güncelleme: 23.11.2019 07:22
Boyabat'ta samanlık yandı

'un ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sakız köyünde bir samanlık yandı.


Edinilen bilgilere göre, Boyabat ilçesine bağlı Gökceağaç Sakız köyünde Bülent Öküzcü'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangına önce köylüler müdahale ederken bu arada itfaiyeye de verildi. Olay yerine gelen Boyabat ve Hanönü Belediyesi itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik bir müdahale sonrası söndürebildi. Yangında samanlıkta bulunan saman ve ot balyaları yanarak kül oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma tarafından yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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