Boyabat'ta ormarlardar toplanan Kanlıca mantarı ilgi görüyor
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Boyabat'ta ormarlardar toplanan Kanlıca mantarı ilgi görüyor

09.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:42
Boyabat'ta ormarlardar toplanan Kanlıca mantarı ilgi görüyor

Boyabat ilçesinde ormanlardan günlük toplanıp satılan Kanlıca mantarı ilgi görüyor.

Boyabat ilçesinde ormanlardan günlük toplanıp satılan Kanlıca mantarı ilgi görüyor.

Mantar satıcısı Tuncay Çömezoğlu ve Mehmet Altan, kasım ve aralık aylarında yağış alan Sinop Akliman mevkisindeki ormanlara giderek topladıkları mantarlarını sattıklarını belirtti.

Mantar toplamak için sabah namazını kıldıktan sonra 80-90 kilometre yol katederek Sinop'a ulaştıklarını anlatan Mehmet Altan, "Ormanlık alanlarında saat 15.00'e kadar ortalama onar kilo mantar toplayıp, saat 16.00 civarında Boyabat köy pazarına gelip kilosunu 35 liradan satıyoruz. Elbette tezgahtaki taze günlük mantarı gören vatandaşlarımız şaşkınlık içinde kalıp, 'Boyabat'a hiç yağmur yağmadı, bu ayda Kanlıca mantarını nasıl buldunuz', deyip mantarlara bakıyorlar. Mantarları satıp az da olsa para kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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