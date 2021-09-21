Boyabat'ta okul servisi sürücülerine seminer verildi - Haberler
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Boyabat'ta okul servisi sürücülerine seminer verildi

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Boyabat'ta okul servisi sürücülerine seminer verildi

Boyabat'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşımalı eğitimde görev alan okul servisi sürücülerine seminer verildi.

Boyabat'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşımalı eğitimde görev alan okul servisi sürücülerine seminer verildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda düzenlenen seminerde milli eğim ve jandarma trafik ekipleri tarafından taşımalı eğitimde görev alan sürücüler bilgilendirildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Üçağaç, taşımalı eğitimde görev alacak sürücülerin MEB Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim yönetmenliğinde belirtilen esaslar üzerinde görev yapacaklarını söyledi.

İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Önder Tıngır da, "Yangın tüpleri, ilk yardım çantası kullanılır durumda olacak. Emniyet kemerleri takılı olacak. Araç sigortaları zamanda yaptırılacak. Sürücü kimlikleri takılı olacak. Öğrenciler dışında yolcu ve yük alınmayacak. İzinsiz başka sürücü çalıştırılmayacak" uyarılarında bulundu.

Tıngır, servis sürücülerine öğrencilerin, servise bindikleri andan okul çıkışı ve evlerine bırakılana kadarki süreçte uyacakları kuralları da hatırlattı.

Boyabat'ta okul servisi sürücülerine seminer verildi

Boyabat'ta okul servisi sürücülerine seminer verildi

Boyabat'ta okul servisi sürücülerine seminer verildi

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri
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