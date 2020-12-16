Boyabat'ta öğretmenlerden uzaktan eğitim desteği
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Boyabat'ta öğretmenlerden uzaktan eğitim desteği

16.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:17
Boyabat'ta öğretmenlerden uzaktan eğitim desteği

Boyabat'ta öğretmenler EBA-TV yayın müfredatı kapsamında ders fasikülleri hazırlayarak öğrencilerin adreslerine ulaştırdı.

Boyabat'ta öğretmenler EBA-TV yayın müfredatı kapsamında ders fasikülleri hazırlayarak öğrencilerin adreslerine ulaştırdı.

Sarıağaççayırı İlk ve Ortaokulunda eğitim gören ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimleri uzaktan devam eden öğrencilere destek olmak amacıyla okul idaresi, rehberlik servisi ve okul öğretmenleri bir çalışma yaptı.

EBA-TV yayın müfredatı kapsamında her sınıf için ayrı ayrı fasiküller hazırlayan öğretmenler çalışmaları öğrencilerinin adreslerine ulaştırdı.

"Siz bize gelemezseniz biz size geliriz" parolasıyla çalışmaları yaptıklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, fasikülleri öğrencilerin uzaktan eğitim desteği vermek için hazırladıklarına işaret etti.

Dağıtılan dokümanlardan nasıl faydalanacakları konusunda öğrenciler ile velilerin bilgilendirildiğini ifade eden Özkan, "İlçemiz genelinde tüm öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin pandemi sürecinden olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaktayız. Bu süreçte öğrencilerimizin uzaktan eğitim ve canlı derslerin takiplerini yapmaktayız. EBA Canlı Ders uygulaması ile öğretmenlerimiz tarafından etkileşimli canlı dersler yapılmaktadır." dedi.

Özkan, öğrencilere salgın sürecinde katkı sağlayan Sarıağaççayırı İlkokulu ve Ortaokulu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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