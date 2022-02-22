Boyabat'ta öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu düzenlendi
AA, Mahmut Coşkun - Güncel
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Boyabat ilçesinde öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu gerçekleştirildi.
Boyabat ilçesinde öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu gerçekleştirildi.
Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen kursta, çeşitli kurum yetkililerince sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.
Kursta ayrıca sürücülere trafik kurallarını içeren bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Kurs, sürücülerin sorun ve taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.
AA / Mahmut Coşkun - Güncel