Boyabat'ta öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu düzenlendi - Haberler
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Boyabat'ta öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu düzenlendi

AA, Mahmut Coşkun - Güncel
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Boyabat'ta öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu düzenlendi

Boyabat ilçesinde öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu gerçekleştirildi.

Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen kursta, çeşitli kurum yetkililerince sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Kursta ayrıca sürücülere trafik kurallarını içeren bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Kurs, sürücülerin sorun ve taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Anadolu Lisesi, Güncel, Haberler

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