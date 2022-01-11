Boyabat'ta muhtarlara Kovid-19 bilgilendirmesi yapıldı - Haberler
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Boyabat'ta muhtarlara Kovid-19 bilgilendirmesi yapıldı

Boyabat'ta muhtarlara Kovid-19 bilgilendirmesi yapıldı
AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat ilçesinde muhtarlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bilgilendirildi.

Boyabat ilçesinde muhtarlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bilgilendirildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Bekir İnebeyli, virüsle mücadelede en önemli silahlarının aşı olduğunu söyledi.

Muhtarlardan vatandaşları aşı konusunda bilgilendirmelerini isteyen İnebeyli, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pozitif çıkan hastalarımızın çoğunluğu 35 yaş altındadır. Bu konuda halkımız bilinçli ve duyarlı davranıp herkes aşı olmalıdır. Bu bir toplum sağlığıdır. Muhtarlarımız mahalle ve köylerinde vatandaşlarımızın salgına karşı tedbirli olmalı yanında mutlaka aşı olmalarını söyleyip, ikna etmelerini istiyoruz."

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AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri

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