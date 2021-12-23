Boyabat'ta Mehmet Akif Ersoy anıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlığın Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında düzenlediği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunuşuyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Müzeyyen Şahin, " Mehmet Akif Ersoy, binlerce şehidimizin cephelerde savaştığı gibi, kalemiyle düşmanlarımızla savaşmış her zaman hakkın ve hakikatin yanında olmuştur. Mehmet Akif Ersoy zulüm ve işkenceye maruz kalan milletin içinden adeta bir ışık olarak doğmuştur." dedi.

Program, günün anlam ve önemiyle ilgili şiirlerin okunuşu, oratoryo gösterisi, Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili video sunumu ve protokol üyeleri tarafından ödüllerin verilişiyle sona erdi.

Programa, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çeltikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Önder Tıngır, Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Özkan Pekkan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri

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