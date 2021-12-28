Boyabat'ta marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı

Boyabat ilçesinde marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ile Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Etiket ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve gramajlarını kontrol etti, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürü Eyüp Çetinkaya, gazetecilere, denetimleri aralıksız bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Vatandaşların her türlü haklarını koruyacaklarını vurgulayan Çetinkaya, "Vatandaşlarımız şüphelendikleri bir durum varsa ticaret il müdürlüğümüze veya zabıta müdürlüğümüze şikayetlerde bulunabilirler. Biz vatandaşlarımızın haklarını korumak için gerekenleri yapıyoruz." dedi.

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri

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