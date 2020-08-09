Boyabat'ta marangozlar ve inşaatçılar genel kurulda toplandı
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Boyabat'ta marangozlar ve inşaatçılar genel kurulda toplandı

Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 7. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı.

Boyabat'ta marangozlar ve inşaatçılar genel kurulda toplandı
09.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:32

Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 7. Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi Resai Aktaş'ın gözetimi altında gerçekleştirilen genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunuşu, bilanço ve gelir gider tablolarının okunuşu, yönetim ve denetim kurulunun ibrası ile tahmini bütçe, üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası salonunda düzenlenen olağan genel kurula toplam 46 üyesi olan kooperatifin 34 üyesi katılarak Başkan Murat Yükselecek'i oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçti. Genel kurulda Uğur Yılmaz ve Kenan Aslan da yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

Genel kurula katılan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Değerli zanaatkar arkadaşlarımız, sizler hayatımızın her alanında varsınız. Eve girerken, merdivenlerden çıkarken, binaya girdiğimizde sizi görürüz. Sokakta, park ve bahçelerde hep sizin eserlerinizi görürüz. 3-4 yıl önce bu süreç başladı ve Bakanlıkça yatırım programına alınan 50 iş yerlik siteniz bu gün temel atma aşamasına geldi. Bu vesileyle bu odanın kuruluşunda emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Murat Yükselecek ise "Daha modern, daha geniş ve rahat çalışabileceğimiz Boyabat Marangozlar İnşaatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait 50 iş yeri inşaatının yüzde 70 devlet desteğiyle 12 Şubat 2020 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla onaylanıp 2020 yatırım programına alınması benim en mutlu günümdü. Sayın Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy'a, Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş'e, Belediye başkanımız Şefik Çakıcı'ya, bu süreçteki kaymakamlarımıza, yönetim kuruluma, üyelerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Genel kurul dilek ve temennilerin dinlenip cevaplanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Manşet

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