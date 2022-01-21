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Boyabat'ta kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi

Boyabat'ta kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi
AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Spor

Boyabat ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Boyabat ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya 20 takım katıldı.

Müsabakalar sonucunda Atatürk Ortaokulu, rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Turnuvanın ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdim edildi.

AA / Mahmut Coşkun - Spor Haberleri

Necmettin Erbakan, Kaymakamlık, voleybol, Spor, Haber

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