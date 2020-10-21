Boyabat'ta Kovid-19 denetimi yapıldı
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Boyabat'ta Kovid-19 denetimi yapıldı

21.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:03

Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakam Vekili Hasan Hüsnü Türker ve diğer ilgililerin katıldığı denetimde sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Kaymakam Türker, gazetecilere, koronavirüs salgının en kısa sürede bertaraf edilebilmesi için devlet ve vatandaş iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mücadeleyi hep birlikte kazanabileceklerine işaret eden Türker, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde hep söylediğimiz gibi sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyalım. Bu konuda aile bireylerini, komşularımızı bilgilendirip uyaralım. Buna dikkat edersek bu günkü vaka sayılarının çok aşağılarına geleceğiz. Bana bir şey olmaz demeyin. Şu anda farkında değiliz, belki içimizde hasta olanlar olabilir. Kimseden kimseye hastalık bulaşmasın."

Türkeli ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Türkeli ilçesinde Kayabaşı köyü Görköy Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs vakalarına rastlanılması üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu mahallede 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı mahalleye giriş ve çıkışların güvenlik güçlerince kapatıldığı belirtildi.

Boyabat'ta Kovid-19 denetimi yapıldı
Boyabat'ta Kovid-19 denetimi yapıldı
Boyabat'ta Kovid-19 denetimi yapıldı
Boyabat'ta Kovid-19 denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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