Boyabat'ta Kovid-19 aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
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Boyabat'ta Kovid-19 aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

14.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:32
Boyabat'ta Kovid-19 aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu, sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu, sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen aşılama işlemi sırasında gazetecilere açıklamada bulunan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Uğur Bekir İnebeyli, aşının hayırlı olmasını diledi.

Aşılama süreci hakkında bilgi veren İnebeyli, "Öncelikle sağlık çalışanlarımız üzerinde aşılama çalışması belli bir sıra dahilinde devam ettirilecek. Daha sonra da Bakanlığımızın genelgeleri ve kriterleri doğrultusunda vatandaşlarımızın aşılanması gerçekleştirilecek. İnşallah aşılamayla birlikte bu salgınının üstesinden gelip, gündemimizden yavaş yavaş çıkartmış olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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