Boyabat'ta Kaymakam Yılmaz toplu taşıma araçlarını denetledi

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarını denetledi.

Yılmaz'ın beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve diğer ilgililerin de katılımıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Sürücülere, kurallara uyum noktasında gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Araçlarınızın bakımlarını ve dezenfektelerini rutin şekilde yaptırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca her gün yapmanız gereken araç temizliklerini de asla ihtimal etmeyin. İçinizde aşı eksiği olan varsa mutlaka tamamlasınlar. Sizler kendi sağlığınız kadar yolcularınızın da sağlığını düşünmek mecburiyetindesiniz."