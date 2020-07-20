Boyabat'ta kadınlara yönelik kurslar açıldı Sinop'un Boyabat ilçesinde Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlara yönelik çeşitli alanlarda kurslar açıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlara yönelik çeşitli alanlarda kurslar açıldı.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, tüm çabalarının Boyabat'ı kültür ve sanat yöresi yapabilmek olduğunu söyledi.

Kurslara kadınların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Çakıcı, "Kasaplar Çarşısı içerisinde bulunan eski belediye binası restore edilerek kültür ve sanat merkezi haline dönüştürüldü. Burada, oyma, yakma, boyama, çember dokuma atölyeleri bulunuyor. Ayrıca enstrüman ve yabancı dil kursları da verilecek. Kültür ve sanata hayatımızda daha çok yer vermeliyiz ve bu gaye doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA