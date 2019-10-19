Boyabat'ta kablo hırsızlığı zanlısı 2 kişi yakalandı

Boyabat'ta kablo hırsızlığı zanlısı 2 kişi yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde telefon direklerinden bakır kablo çaldıkları iddia edilen iki kişi jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

19.10.2019 11:20
Boyabat'ta kablo hırsızlığı zanlısı 2 kişi yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde telefon direklerinden bakır kablo çaldıkları iddia edilen iki kişi jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Boyabat Düzkarağaç köyü ile Yukarı Seyricek köyü yol ayrımında ormanlık alan içinde telefon direklerindeki kabloları sökerek satmaya çalışan 2 kişi Boyabat Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda yakalandı. Söktükleri kabloları ilçe merkezinde bulunan ikametgahlarına götüren zanlılar yüklü miktarda bakır kabloyu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.


Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.