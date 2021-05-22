Boyabat'ta İsrail protesto edildi
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Boyabat'ta İsrail protesto edildi

Boyabat'ta İsrail protesto edildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Boyabat ilçesinde protesto edildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Boyabat ilçesinde protesto edildi.

Boyabat Otogarı önünde toplanan sivil toplum örgütleri Türk bayrakları ile tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kudüs söz konusu olduğunda Türkiye'de yaşayan Müslümanların ne kadar güçlü ses çıkardığını tüm dünyanın gördüğünü dile getirdi.

Bu tavırdan gurur duyduğunu aktaran Maviş, "Kudüs, bizim onurumuz şerefimiz ve Kudüs bizim davamızdır. Kudüs bizim ilk kıblemiz olmasının yanında da Mescid-i Aksa bir miraç durağıdır. Kudüs bizim için bir dava diyoruz ama dünyadaki bu kadar Müslüman'ın sessizliğinden dolayı yüreğimiz dağlanıyor." dedi.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da, Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi'nin Hz. Ömer'in Müslümanlara bir emaneti olduğunu vurgulayarak, "Kudüs yetim, garip bir şehir. Allah oradaki Müslüman kardeşlerimizden razı olsun oraları savunuyorlar. Ben İslam dünyasına buradan seslenmek istiyorum, başınızı kaldırın artık. Bugün o topraklara girenler yarın sizlerin topraklarına da girebilir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar ilçede tur attı.

Boyabat'ta İsrail protesto edildi
Boyabat'ta İsrail protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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