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Boyabat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Boyabat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında tören gerçekleştirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında tören gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı bahçesinde yapılan törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Dumlupınar İlkokulu bahçesinde devam eden programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Törene Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çeltikçi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdal Kopar ve diğer ilgililer katıldı.

Boyabat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Boyabat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Boyabat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri
Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti
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Haber: Boyabat'ta İlköğretim Haftası kutlandı - Haberler
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