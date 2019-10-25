Boyabat'ta huzur toplantısı düzenlendi

25.10.2019 17:16

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğünce huzur toplantısı düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen huzur toplantısında vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Polis, jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personelinin hiçbir şekilde vatandaştan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale gibi talepte bulunmayacağını belirten Bayar, "Sizleri telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere asla inanmayın." dedi.

Polislerin sokak sokak gezerek esnafı ve vatandaşı uyardığını, dolandırıcıların da çeşitli yöntemleri olduğunu aktaran Bayar, vatandaşların böyle bir durum karşısında hiç vakit kaybetmeden 155'i arayarak polise haber vermelerini istedi.

Kaynak: AA