Boyabat'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuldu
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Boyabat'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuldu

20.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:24
Boyabat'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuldu

Boyabat'ta hafta sonu cadde ve sokaklar boşalırken vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına uyduğu görüldü.

Boyabat'ta hafta sonu cadde ve sokaklar boşalırken vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına uyduğu görüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcularda HES kodu, maske, seyahat izni, sokağa çıkma kısıtlaması izin belgeleri olup olmadığı kontrolünde bulunuyor.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesinde istisnalar dışında maske kullanımı, sokağa çıkma kısıtlamaları ve benzeri kurallara büyük ölçüde uyum sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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