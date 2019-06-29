Boyabat'ta Geleneksel Okçuluk Toyu düzenlendi

Boyabat Belediyesinin ev sahipliğinde Gazanfer Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen Boyabat Gazanfer Okçuluk Toyu, başladı.

Çakıroğlu Mahallesi mevkisinde yapılan etkinliklerde menzil kategorisinde limitli ve limitsiz ok atışları yapıldı.

Etkinliklerde İnönü İlkokulu bahçesinde minikler karma, genç erkekler ve genç bayanlar puta atışları ile büyük erkekler ve bayanların puta yarışmaları da yapılacak.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, yarışmalar öncesinde yaptığı açıklamada, ata sporunun Boyabat'ta yaşatılmasından çok mutlu olduğunu belirterek, "İnsanlar, toplumlar ve şehirler tarihiyle, kültürüyle gelenekleriyle değerlidir. Biz de inşallah ata sporumuzu canlandırarak bir ilki yaşıyoruz." dedi.

Gazanfer Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Beşiroğlu da 12 ilden okçuluk spor kulüplerinde 350 sporcunun etkinliklerine katıldığını söyledi.

Toy etkinlikleri, yarın sona erecek.

Kaynak: AA