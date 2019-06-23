Boyabat'ta ev yangını

Sinop'un Boyabat ilçesi Paşalıoğlu köyünde çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki köyde Seyit Ahmet Işık'a ait evde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki ahıra da sıçrayan yangına Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangın sonucu ev ve ahır tamamen yandı.

Ev sahiplerinin yaylada bulunması nedeniyle evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de köye giderek, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA