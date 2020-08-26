Boyabat'ta "Eşraf Meclisi" toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boyabat'ta "Eşraf Meclisi" toplantısı yapıldı

Boyabat ilçesinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in de katılımıyla "Eşraf Meclisi" toplantısı yapıldı.

Boyabat'ta
26.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:30

Boyabat ilçesinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in de katılımıyla "Eşraf Meclisi" toplantısı yapıldı.

Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçeye yapılan yatırımlar ele alınarak hayata geçirilecek projeler görüşüldü.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hayata geçirecekleri bir başka proje olan Tarihi Orta Çarşı'daki restorasyon çalışmalarının 15-20 gün bir süre sonra başlayacağını ifade eden Çakıcı, şöyle konuştu:

"Bu başarı belediye başkanının kaymakamla, milletvekiliyle gönül gönüle, omuz omuza olmasıyla, sizlerle birlikte olmakla gerçekleşiyor. Artık doğal gaz geliyor mu gelecek mi gibi sorular olmayacak. İki ayrı bir ekip doğal gaz borularını döşemeye devam ediyor. Yollar bozuluyor, rahatsızlıklar olabiliyor. Bu bir süre devam edecek, halkımızın hoş görüsüne sığınarak, biraz sabredin diyoruz. Bugün itibarıyla doğal gaz yakan evlerimiz var. Üç yıl gibi bir süreçte tüm halkımız doğal gaz kullanacak. Bununla birlikte kış aylarında oluşan hava kirliliği de tarihe karışacak."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise çalışmalarından ötürü Çakıcı'ya teşekkür ederek, devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Ekonomi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Ekonomi
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı 3. Sayfa
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
MSB'den Doğu Akdeniz'de gerçekleşen eğitimlere ilişkin paylaşım
MSB'den Doğu Akdeniz'de gerçekleşen eğitimlere ilişkin paylaşım
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' vurgulu paylaşım
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Atatürk" vurgulu paylaşım
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Amber Heard Oğuzhan Koç Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Ronald Koeman Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Barcelona Gaziantep Musa Orhan Yunanistan
Şu an buradasınız: Boyabat'ta "Eşraf Meclisi" toplantısı yapıldı - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 16:30:16. #1.15#
title