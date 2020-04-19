Boyabat'ta ekmek fırınları dezenfekte edildi SİNOP (İHA) – Korona virüsle mücadelesini kararlı bir şekilde yürüten Boyabat Belediyesi, ilçedeki tüm fırınlarda dezenfekte ve sterilizasyon çalışması gerçekleştirdi.

SİNOP (İHA) – Korona virüsle mücadelesini kararlı bir şekilde yürüten Boyabat Belediyesi, ilçedeki tüm fırınlarda dezenfekte ve sterilizasyon çalışması gerçekleştirdi.

Boyabat Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri, resmi kurumlar, camiler ve okullar başta olmak üzere birçok alanda dezenfekte ve sterilizasyon işlemlerini yerine getirdikten sonra fırınları da kapsamlı bir şekilde dezenfekte ettiler. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Aldığımız tedbirlere uyduğumuz kadar güçlüyüz. Bu sebeple ilçemizdeki ekmek fırınlarımızın giriş çıkışları ve imalathanelerinde titizlikle dezenfekte işlemlerimizi gerçekleştirdik. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de kararlı mücadelemize devam ediyoruz. Çevre Temizlik Müdürümüz ve ekiplerimize gayretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA