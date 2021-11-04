Boyabat'ta Devlet Hibe, Teşvik ve Kredi Destekleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde Sinop İş İnsanları Derneği (SİNDER) ile Boyabat Esnaf Ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle "Devlet Hibe, Teşvik ve Kredi Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, her ilçede bir kadın kooperatifi kurulması istekleri olduğunu söyledi.

Bakanlığın yayınladığı yeni yönetmelikte özürlü ve kadın kooperatiflerinin kuruluş masraflarının alınmayacağı konusunda pozitif bir ayrımcılık sağlandığına işaret eden Aykan, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın KOPDES projesi kapsamında üç desteği var. Bunlardan bir tanesi, kadın kooperatifi kurulmasıyla birlikte mal alım kısımlarında 200 bin liraya kadar hibe desteğimiz var. Kooperatifin beş sene kadar çalışma şartıyla 200 bin liranın 175 bin lirasını Bakanlığımız karşılıyor. Kadınlarımızın kooperatif yoluyla ürettikleri ürünlerin sanal ortamda pazarlanmasında Bakanlığımız yardımcı olacak."

KOSGEB Sinop İl Müdürü Nedim Kaşıkırık ise KOSGEB desteklerinin farklı başlıklar altında çok sayıda destek içerdiğini belirterek, "Bizden en çok istenen girişimcilik desteğidir. Bundan önceki yıllarda da rakamsal olarak toplam desteğin yarısına yakınına tekabül eden girişimcilik desteği oldu. Bir milyon liraya kadar desteklerimiz var. Makine, teçhizat, personel, yazılım, hizmet alımları gibi destekler var. Bunları internet sitemizden takip edebilirsiniz." diye konuştu.

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