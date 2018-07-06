Boyabat'ta Çeltik Üreticileri Bilgilendirildi

Boyabat ilçesinde çeltik üreticileri, yabancı otla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görevli ziraat mühendislerince ilçedeki çeltik tarlarında incelemelerde bulunuldu.

Daylı, Bağlıca, Alibeyli, Osmanköy ve Bektaş köylerindeki tarlalarında incelemelerde bulunan mühendisler, çeltik üreticilerine, yabancı ot ve çeltik hastalıkları ile mücadele konusunda neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgiler verdi.