Boyabat'ta canlı hayvan pazarı 3 ay aradan sonra açıldı Boyabat Kaymakamlığı tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 3 ay süreyle kapalı olan Boyabat Canlı Hayvan Pazarı yeniden hizmete açıldı.

Boyabat Kaymakamlığı tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 3 ay süreyle kapalı olan Boyabat Canlı Hayvan Pazarı yeniden hizmete açıldı.

Boyabat Kaymakamlığı tarafından normalleşme adımları kapsamında Panayır Alanı mevkisindeki Boyabat Hayvan Pazarı açılarak yeniden hizmet vermeye başladı.

Pazarın açılışının ilk gününde alış satışlarda yoğunluk görülmezken, hayvan üreticileri ve alıcıları fiyatların belirginleşemediğini ileriki günlerde biraz daha hareketlilik olacağını söylediler.

Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, tekrar açılan canlı hayvan pazarının hayırlı olmasını dileyip rehavete kapılmadan pazar yerinde kurallara uyulmasını istedi.

Usta, "Vatandaşlarımız canlı hayvan pazarında ilk önce kendilerinin ve çevresindeki insanların sağlığını düşünerek sosyal mesafeye uymalı, maskesiz pazar yerine girmemeli, daha da önemlisi el sıkışarak pazarlık yapmamalılar. Kurallara uymazsak üç aydır verilen emekler, alınan tedbirler boşa gitmiş olur. Aman diyoruz, önce sağlığımız, sağlığımız için de kurallara uyacağız. Bu vesileyle hayvan yetiştiricilerimize ve alıcılarına hayırlı bereketli alışverişler diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA