Boyabat'ta bölgenin en büyük modern hayvan pazarı inşaatında sona gelindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Boyabat'ta bölgenin en büyük modern hayvan pazarı inşaatında sona gelindi

09.03.2021 21:56 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:00
Boyabat'ta bölgenin en büyük modern hayvan pazarı inşaatında sona gelindi

SİNOP (İHA) – Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı devam eden bölgenin en büyük modern hayvan pazarında inşaat çalışmalarında sona gelindi.

SİNOP (İHA) – Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı devam eden bölgenin en büyük modern hayvan pazarında inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Boyabat Belediyesi iş birliği ile Kırsal Kalkınma (İFAD) projesi kapsamında hayata geçirilen tesis tamamlandığında 500 büyükbaş,1000 küçükbaş hayvan satış alanı ve idari üniteleri bünyesinde barındıracak.

İnşaatında sona gelinen tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, "Bölgenin önemli hayvancılık merkezi olacak modern hayvan pazarı inşaatının bitmesiyle üreticilerimize önemli destek sağlamış olacağız. Boyabat Belediyemiz ile paydaş olduğumuz bu güzel hizmetin bölge ve ilimiz çiftçilerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SİNOP

Boyabat'ta bölgenin en büyük modern hayvan pazarı inşaatında sona gelindi
Boyabat'ta bölgenin en büyük modern hayvan pazarı inşaatında sona gelindi
Boyabat'ta bölgenin en büyük modern hayvan pazarı inşaatında sona gelindi
Boyabat'ta bölgenin en büyük modern hayvan pazarı inşaatında sona gelindi
Boyabat'ta bölgenin en büyük modern hayvan pazarı inşaatında sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Ali Şansalan Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boyabat'ta bölgenin en büyük modern hayvan pazarı inşaatında sona gelindi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 22:01:35. #1.14#
title