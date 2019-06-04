Boyabat'ta bayramlaşma töreni

Boyabat ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Gülcü, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Özay Topçu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Aksoy, katılımcıların bayramlarını kutlayarak, huzur içinde bir bayram geçirmelerini diledi.

Aksoy ve beraberindekiler, daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaynak: AA