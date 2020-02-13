Boyabat'ta 56 parça tarihi eser ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Boyabat'ta 56 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler

Boyabat'ta 56 parça tarihi eser ele geçirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan operasyonda 56 parça tarihi eser ele geçirildi.

13.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:08
Boyabat'ta 56 parça tarihi eser ele geçirildi

'un ilçesinde yapılan operasyonda 56 parça tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Boyabat köyü mevkisinde bir araç içerisinde yapılan aramada tarihi eser bulundu. Araçta 35 adet sikke 21 adet çeşitli boyutlarda tarihi eser ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler