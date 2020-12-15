Boyabat'ta 25 çiftçiye makine desteği

Boyabat'ta 17 köyde toplam 25 çiftçiye 2020 yılında yüzde 70 hibeli makine ekipmanları teslim edildi.

Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, 2020 yılında yüzde 70 hibeli makine ekipmanlarının sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Usta, ilçeye bağlı 17 köyde toplamda 25 çiftçiye 3 balya makinesi, 17 yem karma makinesi, 4 biçer bağlar makinesi ve bir havalı hububat ekim mibzeri teslim edildiğini belirterek, "2020-2026 stratejik planlarımız dahilinde olan projelerimizden Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (İFAD) kapsamında 2020 yılı yüzde 70 hibeli makine ekipmanlar yetiştiricilerimize teslim edilmiştir. İlçemizde balya makinesi, yem karma makinesi, biçer bağlar, havalı hububat ekim mibzeri almaya hak kazanan üreticilerimize hayırlı olsun iyi günlerde kullansınlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun