Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi Sinop'un Boyabat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitlikte anma programı düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitlikte anma programı düzenlendi. İlçe şehitliğinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler için dua edilen programa Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Anma programı kapsamında tarihi Kasaplar Çarşısı'nda da "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı. Kaynak: AA