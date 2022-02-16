Boyabat'ta 12 toplu konut için kura tarihi belirlendi

BOYABAT, SİNOP (İHA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı süren 131 konuttan 12'si için kura yapılacak. 3 Mart tarihinde yapılacak olan kura için başvurular, 21-25 Şubat tarihinde açılıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Sinop'un Boyabat ilçesi Daylı mevkisinde yapımı devam eden 131 konut içerisinden 10 adet 2+1 ve 2 adet 3+1 olmak üzere toplam 12 konutun, kura yöntemiyle satışa sunulacağı duyuruldu.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, başvuruların 21-25 Şubat tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Çakıcı, "TOKİ'nin ilçemizde yapımını sürdürdüğü toplu konutlarımızdan 12'si satışa sunuluyor. 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek olan kura için başvurular, Ziraat Bankası'nda 21-25 Şubat arasında alınacak, E-Devlet üzerinden başvuru yapacaklar için ise 24 Şubat'a kadar başvuru alınacaktır" dedi.

Başvuru için yatırılması gereken miktar, 2+1 konutlar için 1000 TL, 3+1 konutlar için 2000 TL olarak belirlendi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi