Boyabat Nakliyeciler Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanlığına Yılmazer seçildi
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Boyabat Nakliyeciler Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanlığına Yılmazer seçildi

Boyabat Nakliyeciler Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanlığına Yılmazer seçildi
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat Nakliyeciler Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı.

Boyabat Nakliyeciler Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı.

Boyabat Gündüzlüler Derneği Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Süleyman Tüysüz yeniden aday olmadı. Tek liste halinde gidilen genel kurulda başkanlığa Fatih Yılmazer seçildi.

Yılmazer, burada yaptığı konuşmada, korsan taşıyıcılar nedeniyle üyelerinin evlerine ekmek parası götürmekte zorlandıklarını söyledi.

Korsan taşımacılığın engellenmesini istediklerini ifade eden Yılmazer, "Biz vatandaşlarımızdan istiyoruz ki kanunsuz, kaçak nakliyecilik yapan korsan taşıyıcılara itibar etmesinler. Onlara suç işleme fırsatı tanınmasın. Helaliyle ekmek parası kazananların hakkının yenilmesine göz yummasınlar." ifadelerini kullandı.

Boyabat Nakliyeciler Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanlığına Yılmazer seçildi
Boyabat Nakliyeciler Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanlığına Yılmazer seçildi
Boyabat Nakliyeciler Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanlığına Yılmazer seçildi
Boyabat Nakliyeciler Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanlığına Yılmazer seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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