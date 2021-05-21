"Boyabat Kudüs'e Umut Ol" konvoyunda İsrail, protesto edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boyabat Otogarı'nda düzenlenen İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto gösterisi Basın açıklaması "Boyabat Kudüs'e Umut Ol" konvoyunun kent merkezinde dolaşması Boyabat ilçesinde Memur Sen İlçe Temsilciliği'nin öncülüğünde Boyabat Platformu tarafından organize...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Boyabat Otogarı'nda düzenlenen İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto gösterisi

Basın açıklaması

"Boyabat Kudüs'e Umut Ol" konvoyunun kent merkezinde dolaşması Boyabat ilçesinde Memur Sen İlçe Temsilciliği'nin öncülüğünde Boyabat Platformu tarafından organize edilen etkinlikte, araç konvoyu oluşturularak, İsrail'in Filistin'deki saldırıları protesto edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Memur Sen İlçe Temsilciliği öncülüğünde Boyabat ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Boyabat Platformu tarafından "Boyabat, Kudüs'e Umut Ol" kapsamında Boyabat Otogarı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

Etkinliğe katılan Ak Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Kudüs bizim onurumuz şerefimiz ve Kudüs bizim davamızdır. Kudüs bizim ilk kıblemiz olmasının yanında da Mescid-i Aksa bir miraç durağıdır. Kudüs bizim için bir dava diyoruz ama dünyadaki bu kadar müslümanın sessizliğinden dolayı yüreğimiz dağlanıyor.

Kudüs söz konusu olduğunda Türkiye'de yaşayan müslümanların ne kadar güçlü bir ses çıkardıklarını tüm Dünya gördü. Bu tavırdan gurur duydum. Bu gücümüzü tüm İslam Dünyasının gücü haline getirmemiz lazım. Yahudiler İslam Dünyasının şerefine onuruna haysiyetine saldırıyor.

Buradan Rahmetli Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz. Siyonizmin ne kadar tehlikeli planlar yaptığını biz ondan öğrendik ve ondan devraldığımız mücadeleyi bugün sürdürüyoruz. Onlar inançlarının gereği Büyük İsrail'i kurmaya çalışıyor peki bizler ne yapıyoruz. İslam dünyası da bu çığlıklar ışında inancının gereğini yapması gerekir. İnşallah yaptığımız bu etkinliklerle ümmette bu şuurun yeniden canlanmasına, Kudüs bilincinin oluşmasına sebep olacaktır. Bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederim Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Kudüs Selahaddin Eyyübi'nin Hz.Ömer'in Müslümanlara bir emaneti. Kudüs yetim garip bir şehir. Allah oradaki müslüman kardeşlerimizden razı olsun oraları savunuyorlar.

Ben İslam dünyasına buradan seslenmek istiyorum, başınızı kaldırın artık. Bugün o topraklara girenler yarın sizlerin topraklarına da girebilir. Buraya kadar gelen herkesten Allah razı olsun. Bütün dava arkadaşlarıma candan teşekkür ediyorum." dedi.

Memur-Sen Sinop İl Başkanı Ramazan Çelik, Boyabat Platformu adına yaptığı basın açıklamasında İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayıp, "İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacak. Kudüs şairimiz Mehmet Akif İnan'ın satırlarında derç edilen kucaklaşma gerçekleşecek, Aksa'da Siyonist postal izleri temizlenecek, insanlık ve Müslümanlar ve onlara kulak veren devletler hem küresel hem de diplomatik intifada başlatacaklar.

Biz buna varız. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızı ve adalet arayışı içinde olan her kesimi bu mücadelede yerini alması için bir çağrıda bulunuyoruz. Kudüs'te adalet bütün dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı Siyonizm ve onun beslendiği emperyalizmdir. Mescidi aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. Çünkü özgürlüğün en büyük düşmanı siyonizmin yeşerdiği bu kirli düzendir." ifadelerinde bulundu.

Basın açıklamasının ardından Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, araçlarıyla ilçenin Adnan Menderes Bulvarında başlattıkları şehir turunda Sanayi Sitesi kavşağından tekrar ilçe merkezine girerek İsrail'in saldırılarını protesto ettiler. İsrail'in kınayan vatandaşlar, sık sık tekbir getirip, "Kudüs Şeref, namustur" Kudüs İslamdır" Katil İsrail"," Kudüs Filistinin Başkentidir" sloganları atarak saldırıların sona ermesini ve hesap sorulmasını istediler.

130 araçlık konvoy sürecinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafiğin tıkanmaması için yoğun gayret gösterdikleri görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun