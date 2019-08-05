Boyabat Köy Pazarında yerli üreticiler satıştan memnun

Boyabat ilçe merkezi ve köylerinden getirilen ürünler, yerli üreticiler tarafından İnönü İlkokulu önünden başlayıp Orman İşletme Müdürlüğü önüne kadarki yol kenarında sergilenerek satışa sunuluyor.

Sinop'un Boyabat ilçesi köylerinde ikamet eden ve üreticilik yapan vatandaşlar ürettikleri yerli sebze ve meyveleri Boyabat Adnan Menderes Bulvarı üzerinde açtıkları stantlarda satışa sunuyor. Üreticiler geçen yıl İnönü İlkokulu bahçesinde yaptıkları satışların bahçeye vatandaşların girmemesi sebebiyle düşük olduğunu ancak yol kenarında kurulan stantlarda yapılan satışlardan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.

Yerli üreticiler yol kenarında müşteri sayısındaki artışın gözler görülür bir biçimde arttığını belirterek Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'ya teşekkür ettiler. - SİNOP

Kaynak: İHA