Boyabat ilçesinde toplu taşıma araçları denetlendi

Boyabat ilçesinde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapıldı.

Boyabat ilçesinde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Dağıstan Çağıran, sürücülerden öğrencilerin ve toplum sağlığı için duyarlı olmalarını istedi.

Kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan Çağıran, sürücülere şu uyarılarda bulundu:

"Araçlarınızda okul servis aracı özel izin belgesi ve okul servis aracı bakım ve onarım takip formu bulundurulacak. Araç koltuklarının tamamında emniyet kemeriniz olacak. Taşıtlarınız pandemi ile mücadeleye uygun temiz bakımlı ve güvenli durumda olmalıdır. Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında araçlarda mutlaka rehber personel bulunduracaksınız. Şoför ve rehber personelin okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşınması gerekmektedir."

Denetimlerde sürücülere maske ve kolonya dağıtımında da bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun