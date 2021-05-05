Boyabat ilçesinde tam kapanma tedbirleri denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boyabat ilçesinde tam kapanma tedbirleri denetlendi

Boyabat ilçesinde tam kapanma tedbirleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat ilçesinde Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerini denetledi.

Boyabat ilçesinde Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerini denetledi.

Çetin ve beraberindekiler, genelge çerçevesinde kısıtlamadan muaf tutularak hizmetlerine devam eden iş yerlerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet ederek uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veren Çetin, daha sonra uygulama noktalarını denetledi.

Denetimlere Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın ve diğer ilgililer katıldı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Özcan Deniz Demet Akalın
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Boyabat ilçesinde tam kapanma tedbirleri denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:42:57. #1.15#

title